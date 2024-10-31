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Dünya

İsrail basını, İran'ın, Tel Aviv'in saldırısına karşılık "Irak'tan büyük bir misillemeye hazırlandığını" yazdı

İsrail'in Walla haber sitesi adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, İran'ın misillemeyi "birkaç gün içerisinde" yapmayı planladığını iddia etti.

Mustafa Deveci  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
İsrail basını, İran'ın, Tel Aviv'in saldırısına karşılık "Irak'tan büyük bir misillemeye hazırlandığını" yazdı

Ankara

İsrail basını, İran'ın, Tel Aviv'in 26 Ekim'deki saldırısına karşılık olarak "birkaç gün içinde Irak’tan büyük bir misilleme yapmaya hazırlandığını" ileri sürdü.

İsrail'in Walla haber sitesinde, İran'ın Tel Aviv'in 26 Ekim'deki saldırısına misilleme yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, İran'ın, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerinden önce misilleme yapabileceği öne sürüldü.

İsrail istihbaratının İran'ın Tel Aviv'e yönelik misillemesini "Irak topraklarından" yapmasını beklediği aktarıldı.

İran'ın misilleme için "Irak topraklarından" çok sayıda insansız hava aracı ve balistik füze fırlatmasının öngörüldüğü iddiasına yer verildi.

Haberde, misillemenin "İran toprakları yerine Irak'taki Tahran yanlısı gruplar aracılığıyla gerçekleştirilmesinin" İran'daki stratejik hedeflere yönelik olası bir İsrail saldırısını önleme girişimi olabileceği yorumuna yer verildi.

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.

İran, Tahran ile ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu.

Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Tahran yönetimi, İsrail'in 26 Ekim'deki saldırısına misilleme yapılacağını açıklamıştı.

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