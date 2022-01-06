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Dünya

İsrail Basın Ofisi AA kameramanına yapılan saldırıyı kınadı

İsrail Basın Ofisi, dün Tel Aviv'de aşırı sağcı Yahudilerin görevi başındaki Anadolu Ajansı (AA) kameramanına gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Mücahit Aydemir   | 06.01.2022
İsrail Basın Ofisi AA kameramanına yapılan saldırıyı kınadı

Kudüs

İsrail hükümetine bağlı Basın Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Basın Ofisi, Anadolu Ajansı kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye yapılan saldırıyı güçlü bir şekilde kınamaktadır. Basın özgürlüğü, İsrail demokrasisinin kutsal bir değeridir." ifadelerine yer verildi.

Aşırı sağcı Yahudiler, dün Tel Aviv'de Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'n kaldığı hastane önünde çekim yapmak için bekleyen AA kameramanı Ebu Rumeyle'yi hakaretler eşliğinde darbetmişti.

Ağır darbelere maruz kalan Ebu Rumeyle, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

AA kameramanı Ebu Rumeyle, 10 Mayıs 2021'de de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki olayları takip ederken İsrail polisinin saldırısına uğramıştı.

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