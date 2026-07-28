ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında toplanan Filistin destekçileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye ziyaretini protesto etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyareti Beyaz Saray yakınlarında protesto edildi ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında toplanan Filistin destekçileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye ziyaretini protesto etti.

Washington'da Filistin destekçisi göstericiler, Beyaz Saray yakınlarında bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için ülkeye gelen Netanyahu'nun ziyaretine tepki gösteren göstericiler, Filistin bayrakları ve ABD'nin İsrail'e desteğini eleştiren dövizler taşıdı.

Dövizlerde "ABD/İsrail savaş makinesini durdurun", "İsrail'in Washington üzerindeki kontrolünü açığa çıkarın" ve "Filistinlilerin de insan hakları önemlidir" ifadeleri yer aldı.

[1/13] İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ziyaretine tepki gösteren aktivistler, Washington'daki Blair House önünde protesto gösterisi düzenledi. [2/13] [3/13] [4/13] [5/13] [6/13] [7/13] [8/13] [9/13] [10/13] [11/13] [12/13] [13/13] × [1/13] İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ziyaretine tepki gösteren aktivistler, Washington'daki Blair House önünde protesto gösterisi düzenledi. [2/13] [3/13] [4/13] [5/13] [6/13] [7/13] [8/13] [9/13] [10/13] [11/13] [12/13] [13/13]

Güvenlik gerekçesiyle uçuş saatini önceden kamuoyuyla paylaşmadan dün İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentinde bulunan Nevatim Askeri Hava Üssü'nden Washington'a hareket eden Netanyahu, gün içinde Trump ile görüşecek.