Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.91
Dolar
6.17
BIST 100
91,115.43
Altın
1,287.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu: İsrail, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracakları uyarısına ilişkin "İsrail, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyecek." dedi.

Mustafa Deveci   | 08.05.2019
İsrail Başbakanı Netanyahu: İsrail, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyecek

Quds

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı bir programda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamalara yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Yaptığı kısa açıklamada Netanyahu, "İsrail İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyecek. Bizi öldürmek isteyenlerle mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin 1. yıldönümü nedeniyle bu sabah yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracakları uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, geçen yıl 8 Mayıs'ta İran ve P1+5 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor

Benzer haberler

ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğrenci öldü

ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğrenci öldü

İsrail Gazze’ye 30 milyon doların girişine izin verecek

ABD'de 'filantropik' kuruluşlar İslamofobi ağına 125 milyon aktarmış

'Medya çatışmada asla meşru hedefler olmamalıdır'

'Medya çatışmada asla meşru hedefler olmamalıdır'
BM'den İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasına tepki

BM'den İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasına tepki
Filistinli kadını şehit eden İsrailli hapishaneden ev hapsine alınacak

Filistinli kadını şehit eden İsrailli hapishaneden ev hapsine alınacak