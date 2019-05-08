İsrail Başbakanı Netanyahu: İsrail, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyecek
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracakları uyarısına ilişkin "İsrail, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyecek." dedi.
Quds
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı bir programda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamalara yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yaptığı kısa açıklamada Netanyahu, "İsrail İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyecek. Bizi öldürmek isteyenlerle mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin 1. yıldönümü nedeniyle bu sabah yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracakları uyarısında bulunmuştu.
ABD Başkanı Trump, geçen yıl 8 Mayıs'ta İran ve P1+5 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu.
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