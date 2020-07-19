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Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının ikinci duruşması yapıldı

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında rüşvet alma, sahtekarlık ve güveni suistimal suçlamalarıyla açılan yolsuzluk davasının ikinci duruşması yapıldı.

Mustafa Deveci   | 19.07.2020
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının ikinci duruşması yapıldı

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet alma, sahtekarlık ve güveni suistimal suçlamalarıyla açılan yolsuzluk davasının ikinci duruşması görüldü.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesindeki duruşmaya, "İsrail'de görevdeyken hakkında dava açılan ilk Başbakan" olarak kayıtlara geçen Netanyahu katılmadı.

Netanyahu'nun avukatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle duruşmanın ertelenmesini talep ederken mahkeme, Ocak 2021'den itibaren tanıkların dinlenmeye başlanmasına karar verdi.

Mahkeme, 3 ayrı dosyanın yer aldığı davada ocaktan itibaren haftada üç kez olmak üzere tanıkların ifadesini dinleyecek.

İlk duruşma 24 Mayıs'ta yapılmıştı

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında rüşvet alma, sahtekarlık ve güveni suistimal suçlamalarının yer aldığı üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Netanyahu, Meclise dokunulmazlık başvurusunda bulunmuş ancak yeterli desteği bulamayınca başvurusunu geri çekmişti. Bunun üzerine Başsavcı Mandelblit, Netanyahu hakkındaki iddianameyi 28 Ocak'ta mahkemeye göndermişti.

Davanın ilk duruşması 24 Mayıs'ta yapılmış, İsrail Başbakanı da mahkemede hazır bulunmuştu.

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