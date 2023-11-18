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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Başbakanı Netanyahu: ABD Başkanı Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, “(ABD Başkanı) Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor. Gerekli mühimmatları göndermeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Turgut Alp Boyraz  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
İsrail Başbakanı Netanyahu: ABD Başkanı Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor

Kudüs

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