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Dünya

İsrail Başbakanı ile Dışişleri Bakanı, serbest bırakılan İsrailli çift için Erdoğan'a teşekkür etti

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye'de tutuklanan İsrailli çiftin serbest bırakılması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Enes Canlı   | 18.11.2021
İsrail Başbakanı ile Dışişleri Bakanı, serbest bırakılan İsrailli çift için Erdoğan'a teşekkür etti

Kudüs

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de suç unsuru olabilecek şüpheli davranışları sebebiyle tutuklanan Mordi ve Natali Oknin isimli İsrailli çift serbest bırakıldıktan sonra ülkelerine döndü.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Bennett ile Dışişleri Bakanı Lapid'in, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve hükümetine iş birliği için teşekkür ediyor ve çiftin evlerine dönmesini dört gözle bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Başbakan ve Dışişleri Bakanı, ayrıca bu “zor zamanda sabır gösterdikleri ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyonu için Oknin ailesine ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a çabalarından dolayı” teşekkürlerini iletti.

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