Euro
8.74
Dolar
7.37
BIST 100
1,083.83
Altın
1,945.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail-BAE anlaşması sonrası iki ülke dışişleri bakanları telefonda görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile İsrail'li mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile telefonda görüştü.

Gülşen Topçu   | 16.08.2020
İsrail-BAE anlaşması sonrası iki ülke dışişleri bakanları telefonda görüştü

İstanbul

İsrail ile BAE arasında 13 Ağustos'ta imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından dışişleri bakanları arasında ilk görüşme gerçekleşti.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Dışişleri bakanları, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, anlaşmadan ötürü birbirlerini tebrik etti.

İki yetkili, bölgesel barış ve kalkınmanın sağlanması için söz konusu anlaşmanın hayata geçirilmesinde kararlı olduklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 230 bin 969'a çıktı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 172 bini aştı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 48 bin 500'ü aştı
Tedbirlere uyulmaması, sağlık çalışanlarının moralini bozuyor

Benzer haberler

İsrail-BAE anlaşması sonrası iki ülke dışişleri bakanları telefonda görüştü

İsrail-BAE anlaşması sonrası iki ülke dışişleri bakanları telefonda görüştü

Gazze'deki elektrik santralinde İsrail'in yakıt engeli nedeniyle üretim duracak

Filistin Müftüsü: Normalleşme anlaşması kanalıyla Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek haramdır

İsrail ve BAE'li şirketler Kovid-19 ile ilgili ticari anlaşma imzaladı

İsrail ve BAE'li şirketler Kovid-19 ile ilgili ticari anlaşma imzaladı
İsrail'den bir heyetin normalleşme anlaşmasını görüşmek üzere BAE'ye gitmesi bekleniyor

İsrail'den bir heyetin normalleşme anlaşmasını görüşmek üzere BAE'ye gitmesi bekleniyor
İsrail Gazzeli balıkçıların avlanmasını yasakladı

İsrail Gazzeli balıkçıların avlanmasını yasakladı