İsrail ordusu, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a saldırılar düzenledi İsrail ordusu, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Nebatiye'ye bağlı Haddasa beldesine topçu saldırısı düzenleyip çevreyi makineli silahlarla taradı.

Yatir beldesinde ise kamikaze insansız hava aracının (İHA) infilak etmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Yukarı Nebatiye beldesinin Deyr Mahallesi'ndeki açık bir araziyi güdümlü füzeyle hedef aldı.

İsrail topçusu güneydeki Yatir beldesinin çevresine saldırılar düzenlerken, Beraşit beldesinin çevresinin fosforlu mühimmatla hedef alınması sonucu yangın çıktı.

Öte yandan İsrail ait bir İHA, başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuk gerçekleştiriyor.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'da 2 araca ateş açtı

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılar düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail askerleri, Yukarı Nebatiye beldesinde 2 araca ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yukarı Nebatiye'de dün yol açma çalışmaları sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

İsrail ordusu, "tehdit oluşturan" 2 kişinin vurulduğunu iddia etti

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Ali el-Tahir tepesi bölgesinde silahlı Hizbullah mensubu olduğu ileri sürülen 2 kişinin vurulduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun işgali altındaki bölgede gerçekleştirilen olayda, İsrail askerlerinin "tehdit oluşturan Hizbullah mensuplarını tespit ettiği" ileri sürülerek hava kuvvetleri ve kara birliklerinin saldırı düzenlediği aktarılırken saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi öldü

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye kentine bağlı Keferrumman beldesi yakınlarındaki Debşe Tepesi çevresinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4 bin 211'e ulaştı

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 4 bin 211'e yükseldi, 12 bin 173 kişi de yaralandı.

Bakanlık, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 192 kişinin öldüğünü bildirmişti.

⁠İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 192 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.