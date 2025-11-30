Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,008.50
BTC/USDT
91,296.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye gece boyunca yoğun saldırılar düzenledi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen gece boyunca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus'ta işgal altında tuttuğu bölgelerde hava bombardımanı ve binaların yıkımını kapsayan yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Ramzi Mahmud, Mehmet Nuri Uçar  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye gece boyunca yoğun saldırılar düzenledi Fotoğraf: Arşiv

Gazze

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın çeşitli bölgelerine saldırırken, savaş gemileri de kentin sahil kesimlerini vurdu.

Refah'ın kuzeydoğusundaki "Murac Ekseni" çevresinde konuşlanmış İsrail kara birlikleri de yoğun şekilde ateş açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Han Yunus'un doğusundaki binalar ve ayakta kalan yapılar İsrail ordusu tarafından patlayıcılarla yıkıldı. Bölgede İsrail topçularının atışlarıyla sivillere ait evler ve diğer yapılar hedef alındı, helikopterlerden de rastgele ateş açıldı.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze kent merkezinde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu kesimlerine de hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğu mahallelerine saldırı düzenlerken, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na da helikopterlerden yoğun ateş açıldı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusu, anlaşmaya göre "Sarı Hat" olarak tanımlanan, İsrail sınırına kadar Gazze Şeridi'nin doğusunu tamamen işgal altında tutuyordu. Ancak İsrail, sözde tampon bölge oluşturma bahanesiyle işgali hattın ötesine taşıyarak yüzde 60'lık alana yaydı.

Gazze'deki hükümet, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun 10 Ekim'den bu yana ateşkesi yüzlerce kez ihlal ettiğini ve bu saldırılarda 354 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini" bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akran zorbalığına karşı üç bakanlıktan kapsamlı mücadele
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı
Yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerde zorunlu servis ücreti yasaklanıyor
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye gece boyunca yoğun saldırılar düzenledi

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye gece boyunca yoğun saldırılar düzenledi

Dışişleri Bakanı Fidan: Cumhurbaşkanımız, AB'ye üye olma yönündeki irademizi açık şekilde ortaya koyuyor

Gazze'de soykırım sonrası sporu canlandırmak için sembolik "Galatasaray-Fenerbahçe" maçı yapıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazzeli kardeşlerimizin haykırışı, bizim de kardeşliğimizin, insanlığımızın sınavıdır

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazzeli kardeşlerimizin haykırışı, bizim de kardeşliğimizin, insanlığımızın sınavıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımları ulaştırmanın gayretindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımları ulaştırmanın gayretindeyiz
Hamas: İsrail, Batı Şeria'daki nitelikli savaş suçlarıyla ilhak ve Yahudileştirme politikalarını tırmandırıyor

Hamas: İsrail, Batı Şeria'daki nitelikli savaş suçlarıyla ilhak ve Yahudileştirme politikalarını tırmandırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet