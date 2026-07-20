İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda, ilk belirlemelere göre 9 Filistinli yaralandı. Öte yandan, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 283'e yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de sivil aracı vurdu: 9 Filistinli yaralandı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda, ilk belirlemelere göre 9 Filistinli yaralandı. Öte yandan, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 283'e yükseldi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinde seyir halindeki sivil bir aracı bombaladı.

Saldırıda 9 Filistinli yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

İsrail'in saldırılarında can kaybı 73 bin 283'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 3 kişinin naaşı ile 22 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1158 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 756 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 802 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 283'e, yaralı sayısının ise 173 bin 864'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu, ancak ekipman yetersizliği ve İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

Çocuklarda suçiçeği vakaları artıyor

Nasır Tıp Kompleksi Çocuk Hastalıkları Bölümü Başkanı Dr. Ahmed el-Ferra, basına yaptığı açıklamada, Gazze'de çocuklar arasında teşhis edilen suçiçeği vakalarının yaklaşık 10 bine ulaştığını ve bunun bölgede şimdiye kadar görülen en yüksek rakamlardan biri olduğunu kaydetti.

Suçiçeğine yakalanan bir çocuk hayatını kaybetti

Vakaların ilerleyen dönemde daha da artmasının beklendiğini ifade eden Ferra, suçiçeğine yakalanan 2 yaşındaki bir çocuğun hastalığın yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Ferra, Gazze Şeridi'ne suçiçeği aşısının ulaştırılamaması ve çocukların sağlık koşullarındaki kötüleşmenin, hastalığın ölümcül sonuçlar doğurma riskini artırdığına dikkati çekti.

İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yüz binlerce kişinin sığındığı barınma merkezlerindeki aşırı yoğunluk, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği ile sağlık hizmetlerindeki ciddi aksaklıkların bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasına zemin hazırladığını vurgulayan Ferra, sağlık sisteminin salgınlarla mücadelede büyük güçlük yaşadığını ifade etti.

Gazze'de çocuklar arasındaki yetersiz beslenme vakalarının da endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Ferra, sağlık göstergelerinin hızla kötüleştiğini söyledi.

Hamile kadınlarda anemi ve düşük vakaları artıyor

Hamile kadınlarda kansızlık (anemi) oranının yüzde 50 ila 55'e yükseldiğini aktaran Ferra, düşük vakalarının da yaklaşık yüzde 47'ye ulaştığını belirterek, bunun Gazze'deki insani ve sağlık krizinin ulaştığı boyutu ortaya koyduğunu ifade etti.

İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ile devam eden abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ne ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve insani yardım girişinin büyük ölçüde engellenmesi, sağlık sistemini çökme noktasına getirirken, hastaneler temel hizmetleri dahi vermekte zorlanıyor.

Sağlık yetkilileri, özellikle çocuklar, kronik hastalar ve hamile kadınların yaşamını tehdit eden koşullar nedeniyle uluslararası topluma acil müdahale çağrısını sürdürüyor.