İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli genç toprağa verildi

İsrail askerleri tarafından dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki El-Celema kontrol noktasında şehit edilen 19 yaşındaki Abdullah Tavalibe son yolculuğuna uğurlandı.

Fotoğraf: AA/Nedal Eshtayah

KUDÜS

Filistinli genç için yaşadığı yer olan Celema kasabasında düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Törene katılanlar sık sık İsrail işgaline karşı sloganlar attı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı dualar eşliğinde beldenin kabristanında toprağa verildi.

İsrail askerleri, dün akşam Abdullah Tavalibe ve yanındaki 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğa Celema kontrol noktası yakında patlayıcı madde fırlattıkları iddiasıyla ateş açmıştı.

Filistin Kızılayı, Tavalibe'nin açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini, Tavalibe'nin yanındaki kimliği açıklanmayan Filistinli bir çocuğun da yaralandığını belirtmişti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Cenin'in kuzeyindeki El-Celema kontrol noktası yakınlarına 2 Filistinli patlayıcı madde attı. Buna karşılık askerlerimiz şüphelilere ateş açtı." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, olay sırasında İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı kaydedilmişti.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Muhabir: Mustafa Deveci