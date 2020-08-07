Euro
8.51
Dolar
7.21
BIST 100
1,038.57
Altın
2,053.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail askerlerinin rastgele açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın şehit oldu

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerinin rastgele açtığı ateşte seken merminin isabet etmesi sonucu evinde bulunan 23 yaşındaki genç bir kadın şehit oldu.

Esat Fırat   | 07.08.2020
İsrail askerlerinin rastgele açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın şehit oldu

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria’nın Cenin kentine bağlı El-Cibriyat bölgesine baskın düzenledi.

Baskına karşılık veren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri gerçek mermi ile plastik mermi kullanırken, Filistinliler taşlarla karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 yaşındaki Daliya Ahmed Es-Semudi İsrail askerlerinin rastgele açtığı ateşte evindeyken kendisine isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan Semudi’nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

İsrail ordusundan olayla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İsrail askerleri, zaman zaman işgal altındaki Batı Şeria’nın kent, köy ve beldelerine çeşitli sebeplerle baskınlar düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hong Kong tüm sakinlerine Kovid-19 testi yapacak
Gebze Teknik Üniversitesi Kovid-19 için 'Favipiravir' ilacı çalışmalarında sona yaklaştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 18 bini aştı
İstanbul Valisi Yerlikaya, askere gidecek gençlere ve yakınlarına seslendi: Kurallardan taviz vermeyin
Sağlık Bakanı Koca'dan 'yakın mesafe' uyarısı

Benzer haberler

İsrail ordusu Lübnan’dan gelen bir İHA’nın düşürüldüğünü iddia etti

İsrail ordusu Lübnan’dan gelen bir İHA’nın düşürüldüğünü iddia etti

İsrail askerlerinin rastgele açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın şehit oldu

İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu

Gazze'nin farklı bölgelerinde Lübnan halkına destek gösterileri düzenlendi

Gazze'nin farklı bölgelerinde Lübnan halkına destek gösterileri düzenlendi
Filistinliler İsrail’in ilhak planını protesto etti

Filistinliler İsrail’in ilhak planını protesto etti
Patlama Lübnan siyasetinde bir milat olabilir

Patlama Lübnan siyasetinde bir milat olabilir