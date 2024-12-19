İsrail askerlerinin Nablus'ta açtığı ateş sonucu 80 yaşındaki Filistinli kadın yaşamını yitirdi
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 80 yaşındaki Filistinli kadın hayatını kaybetti.
İstanbul/Ramallah
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.
Baskın sırasında çıkan olaylarda İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu 80 yaşındaki Halime Ebu Leyl'in yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Söz konusu olaylarda 3 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ikisi çocuk, 14 Filistinliyi gözaltına aldı
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.
İsrail ordusunun Ramallah, Nablus, El Halil, Tulkerim ve Cenin kentlerine dün geceden bu yana baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, aralarında eski tutuklular ve 2 çocuğun da bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bini geçtiği belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 815 Filistinli hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.