İsrail askerlerinin Gazze'de bir okula düzenlediği baskında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı okula baskın düzenlemesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri tanklar eşliğinde Beyt Hanun beldesinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Halil Uveyda Okuluna baskın düzenledi.
İsrail askerlerinin top atışlarıyla birlikte rastgele ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre çoğunluğu kadın ve çocuk 15 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre İsrail ordusunun okula yönelik baskını devam ediyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 930 Filistinli öldü, 106 bin 624 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 kişi öldü
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şeyh Radvan, En-Nafak ve Ez-Zeytun mahallelerinde 3 evi bombaladı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, savaş uçaklarının, dün gece En-Nefak'ta Matar ailesine ait evi bombalaması sonucu 5 kişi öldü, yaralananlar oldu.
Zeytun Mahallesinde Tavtah ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 3, Şeyh Radvan'da Aruk ailesini hedef alan bombardımanda ise 7 kişi yaşamını yitirdi.
Öte yandan İsrail güçlerinin, Beyt Hanun beldesinde Sultan Abdulhamid Caddesine düzenlediği topçu saldırısında Halef ailesinden 2'si çocuk 1'i kadın 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyinde bir okulun yakınındaki çadırı hedef alan hava saldırısında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Ayrıca Gazze'nin güneyindeki görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesine yoğun ateş açtığını ve topçu saldırıları düzenlediğini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.