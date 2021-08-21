İsrail askerlerinin Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere müdahalesinde 24 kişi yaralandı
İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahalesinde 10'u çocuk 24 kişi yaralandı.
Gazze
Filistinli grupların çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında, Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 52'nci yılı nedeniyle İsrail'i protesto etti.
İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, müdahale sırasında 10'u çocuk, 24 Filistinli'nin yaralandığı belirtildi.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, bunlardan birinin başından yaralanan 13 yaşındaki bir çocuk olduğu ifade edildi.
Açıklamada, yaralılar arasında Ürdün'ün "el-Memleke" kanalında kameraman olarak görev yapan Asım Şehade'nin de bulunduğu ve Şehade'nin yüzünden yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusu, 19 Ağustos'ta Gazze sınırındaki güçlerini artırma kararı almıştı.
Avustralya asıllı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve 1000 yıllık minberini yakmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.