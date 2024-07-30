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Dünya

İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence suçlamasıyla gözaltına alınması Meclis'te sert tartışmalara yol açtı

İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yapmakla suçlanarak gözaltına alınması İsrail Meclisi'nde sert tartışmalara yol açtı.

Enes Canlı  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence suçlamasıyla gözaltına alınması Meclis'te sert tartışmalara yol açtı

Kudüs

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Hanoch Milwidsky, Meclis Komisyonu'nda yaptığı konuşmasında Sde Teiman'daki askerlerin gözaltına alınmasına ilişkin girişim sona erene kadar tüm koalisyon üyesi milletvekillerine oturumları terk etme çağrısı yaptı.

Filistin asıllı İsrail Milletvekili Ahmed Tıybi, Likud temsilcisine "Bir kişinin makatına sopa sokmak meşru mudur?" sorusunu yöneltti.

İsrailli Milletvekili Milwidsky, "Her şey meşru. Gazze'den çıkarılan bir teröristse yapılan her şey meşru." ifadesini kullandı. Meclis'teki bu manzara sosyal medyada yoğun biçimde paylaşıldı.

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teima'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 9 İsrail askerini gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucunda olaylar çıkmıştı.

İsrailli aşırı sağcı siyasetçiler, yüzü maskeli ve silahlı askerler ve aşırı sağcı fanatik gruplar askeri üsse baskın düzenlemişti. Benzer gruplar akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu üsse zorla girmişti.

Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

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