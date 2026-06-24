Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere, evlerine ve araçlarına saldırdı, yaklaşık 60 ağacı söktü.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere, evlerine ve araçlarına saldırdı, yaklaşık 60 ağacı söktü.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Cenin kentinin batı kesimindeki Yamun beldesine baskın düzenledi.

Filistinlilere ait bir evin etrafını saran İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açtığı, olayda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 11 Filistinli gözaltına alındı.

Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın farklı kentlerine bir dizi baskın düzenledi.

Filistinlilerin evlerine baskın yapan, arama bahanesiyle eşyalarına zarar veren İsrail askerleri, biri kadın 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in gözaltılar aracılığıyla ve özellikle kadınları, gençleri ve akademisyenleri hedef alarak, Filistin toplumu üzerindeki baskı ve yıldırma politikasını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine saldırılarını sürdürdü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, silahlı İsraillilerin Batı Şeria'nın güneyindeki Yatta beldesine düzenledikleri saldırıda 4 Filistinli yaralandı.

Filistinli aktivist Usame Mehamira, İsraillilerin Yatta'nın Vadi el-Rahim ve Hıllet el-Hums bölgelerinde Filistinlilerin evlerine ve arazilerine saldırdığını, saldırıda hafif yaralanan 4 kişinin Yatta Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Mehamira, saldırgan İsraillilerin, Filistinli Cibril Rumi'ye ait ekseriyeti zeytin 40 ağacı söktüğünü ve Vadi el-Rahim ile Hıllet el-Hums'u birbirine bağlayan yolu da kapattıklarını aktardı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta da fanatik İsrailliler, Burin beldesinde Filistinlilerin evlerine saldırdı.

Burin Köy Meclisi Başkanı İbrahim İmran, İsraillilerin gece saatlerinde Hişam Zeben'in evine saldırdıklarını ve evin bahçesindeki iki araca zarar verdiklerini belirtti.

İmran, saldırgan İsraillilerin sabah saatlerinde de evinden çıkan Eymen Atallah Sufan ve çocuklarına biber gazı sıktıkları, bu kişilerin Huvvara beldesindeki İbn-i Sina Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.