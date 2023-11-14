Dolar
28.63
Euro
31.14
Altın
1,963.18
ETH/USDT
1,983.70
BTC/USDT
35,606.00
BIST 100
7,671.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi doğrudan hedef alarak yaraladığı ortaya çıktı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli 2 genci doğrudan hedef alarak yaraladığı ortaya çıktı.

Mücahit Aydemir  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi doğrudan hedef alarak yaraladığı ortaya çıktı

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine düzenlediği baskında açtıkları ateş sonucu, biri başından ağır şekilde olmak üzere 3 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Haberin ardından, söz konusu 3 Filistinliden ikisinin İsrail askerlerince doğrudan hedef alınarak gerçek mermilerle vurulduğu anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, biri elektrikli scooter ile, diğeri koşarak İsrail askerlerinden kaçan, her ikisi de silahsız iki gencin askerler tarafından doğrudan hedef alındığı görülüyor.

Koşan gencin başından vurularak yere yığıldığı, arkasındaki gencin ise ayağından vurulduğu dikkati çekiyor.

Başından vurulan genç yerde hareketsiz yatarken, ayağından yaralanan diğer genç ise İsrail askerlerinin ateşinden korunmak için kendisini sürükleyerek önce park halindeki bir aracın arkasına saklanıyor, ardından yandaki bir binaya giriyor.

AA muhabirine konuşan, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı aktivist Muhammed eş-Şeyh, İsrail güçlerinin dün akşam saatlerinde şehre baskın düzenlemesi üzerine kent sakinleriyle askerler arasında olaylar çıktığını söyledi.

Şeyh, olaylar sırasında İsrail güçlerinin gerçek mermiyle yoğun şekilde ateş açması üzerine yaralananlar olduğunu ifade etti.

Söz konusu görüntülerdeki iki gencin, protestolara gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerlerinden kaçan Filistinlilerden olduğu tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in "yaralı görüntülerinin sahte olduğu" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC egemen, eşit bir devlet olarak uluslararası alanda yerini er veya geç alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsıka Türkleri paylaşımı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'na kutlama mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs Türklerinin refah ve huzuru için ortak çalışmaları sürdüreceğiz

Benzer haberler

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi doğrudan hedef alarak yaraladığı ortaya çıktı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi doğrudan hedef alarak yaraladığı ortaya çıktı

İsrail Dışişleri Bakanı'na göre, iki üç hafta içinde İsrail'e karşı uluslararası baskılar artacak

Oxfam, Gazze'de birçok gıda maddesinin tükendiğini ya da tükenmek üzere olduğunu duyurdu

İsrail dünyanın gözü Gazze'deyken işgal altındaki Batı Şeria'da da şiddeti artırıyor

İsrail dünyanın gözü Gazze'deyken işgal altındaki Batı Şeria'da da şiddeti artırıyor
Silahlı ve maskeli Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin okulunu bastı

Silahlı ve maskeli Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin okulunu bastı
İsrail, 7 Ekim’den bu yana El Halil'deki 11 mahallede sokağa çıkma yasağı uyguluyor

İsrail, 7 Ekim’den bu yana El Halil'deki 11 mahallede sokağa çıkma yasağı uyguluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet