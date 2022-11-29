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Dünya

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Qais Omar Darwesh Omar, Hamdi Yıldız   | 29.11.2022
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

Halil

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Halil kenti yakınlarındaki Beyt Emmer beldesinde işgal güçlerinin kurşunuyla başından ağır yaralanan bir Filistin vatandaşı hayatını kaybetti.

Filistin Kızılay örgütü daha önce yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerince Halil yakınlarında yaşanan çatışmada yaralanan 22 kişiye müdahale edildiği kaydedildi. Yaralananlardan 9'unun gerçek mermiyle, 5'inin plastik mermiyle isabet aldığı ve 8 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Beyt Emmer beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusuna bağlı askerler ile bunlara engel olmaya çalışan onlarca Filistinli arasında çatışmalar yaşandı. Baskına taşlarla engel olmaya çalışan Filistinli gençlere İsrail ordusu, gerçek ve plastik mermilerle karşılık verdi, göz yaşartıcı gaz bombaları kullandı.

Halil kenti yakınlarındaki ana yol üzerinde bulunan Beyt Emmer beldesi girişine askeri bir kule kurmak isteyen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.


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