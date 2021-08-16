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Dünya

İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail güçlerinin açtığı ateş nedeniyle iki Filistinli yaşamını yitirdi.

Qais Omar Darwesh Omar, Çağrı Koşak   | 16.08.2021
İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti

Ramallah

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun açtığı ateş nedeniyle yaralanan 2 Filistinli acil servise kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen iki Filistinli hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren Filistinlilerin 19 yaşındaki Salih Ammar ve 21 yaşındaki Raid Ebu Seyf olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, İsrail askerleri ile Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampında bulunan Filistinliler arasında bir çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada İsrail askerlerinin Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermi kullandığı aktarıldı.

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