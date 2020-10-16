Euro
9.33
Dolar
7.95
BIST 100
1,185.19
Altın
1,909.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de açıklamalarda bulunuyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de Kemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Töreni'ne katılıyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transferlerle Vodafone Park Moda Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

İsrail askerlerinden Filistinlilerin zeytin toplamasına engel

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Burka beldesindeki zeytinlikleri kapalı ilan ederek, Filistinlilerin zeytinlerini toplamalarını engelledi.

Esat Fırat   | 16.10.2020
İsrail askerlerinden Filistinlilerin zeytin toplamasına engel Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın doğusundaki Burka beldesinde, zeytinlik alanları kapalı bölge ilan ederek, Filistinli çiftçilerin buraya ulaşmasını engellediği belirtildi.

İsrail askerleri ile Filistinli çiftçiler ve aktivistler arasında arbede yaşandığını aktaran görgü tanıkları, askerlerin grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile plastik mermi kullandığını kaydetti.

Görgü tanıkları öte yandan Yahudi yerleşimcilerin de İsrail askerlerinin korumasında Filistinlilere saldırdığını ifade etti.

Filistinli aktivistler daha önce, Burka beldesindeki zeytinlerin toplanması için çiftçilere destek çağrısı yapmıştı.

Yahudi yerleşimciler de 12 ve 13 Ekim’de Burka’da zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırı düzenlemiş, 7 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balkan ülkelerinde günlük Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgını döneminde gebe takibi rehberi
İran'da son 24 saatte 265 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
DSÖ: Remdesivir ve hidroksiklorokin Kovid-19 ölümlerini veya hastanede kalış sürelerini azaltmadı
Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki artış durmuyor

Benzer haberler

İsrail askerlerinden Filistinlilerin zeytin toplamasına engel

İsrail askerlerinden Filistinlilerin zeytin toplamasına engel

5 AB ülkesi, İsrail'e Batı Şeria'da yerleşim birimi inşasını durdurma çağrısı yaptı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud: İsrail'le normalleşmenin olacağını tasavvur ediyoruz

Filistin'in BM Temsilcisi Mansur: İsrail, pandemiyi kullanarak ilhak planlarını uygulamaya başladı

Filistin'in BM Temsilcisi Mansur: İsrail, pandemiyi kullanarak ilhak planlarını uygulamaya başladı
AB: İsrail'in yerleşimleri gayrimeşrudur ve durdurulmalıdır

AB: İsrail'in yerleşimleri gayrimeşrudur ve durdurulmalıdır
İsrail askerlerinin ihlalleri Gazzeli kadın çiftçileri de hedef alıyor

İsrail askerlerinin ihlalleri Gazzeli kadın çiftçileri de hedef alıyor