Euro
6.61
Dolar
6.09
BIST 100
116,829.40
Altın
1,643.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi
logo
Dünya

İsrail askerlerinden Filistinli şehidin naaşına insanlık dışı uygulama

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında şehit ettikleri Filistinlinin naaşına yaptıkları insanlık dışı uygulama tepkiye neden oldu.

Mustafa Deveci   | 23.02.2020
İsrail askerlerinden Filistinli şehidin naaşına insanlık dışı uygulama Arşiv/AA

Kudüs

Sosyal medyada yer alan görüntülere, İsrail askerlerinin bu sabah Gazze sınırı yakınında şehit ettiği ve kimliği henüz bilinmeyen kişinin naaşını bir grup Filistinlinin almaya çalıştığı anlar yansıyor. 

Bölgeye gelen İsrail ordusuna ait buldozer, şehidin naaşını almaya çalışan Filistinlilere engel olmaya çalışıyor.

Buna rağmen Filistinlilerin şehidin naaşını alarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada silah sesleri duyuluyor.

Naaşı almaya çalışanlara ateş açan İsrail askerlerinin bacağından vurduğu bir Filistinli yere düşüyor.

Ateş açılmasının ardından Filistinliler şehidin naaşını bırakmak zorunda kalıyor.

Grubu takip eden İsrail buldozeri şehidin cesedini almaya çalışırken korkunç görüntüler ortaya çıkıyor.

Buldozeri kullanan kişi, Filistinli şehidin naaşını önce kepçeye almak istiyor ancak cesedi parçalıyor, daha sonra da parçalanmış cesedi sürükleyerek bölgeden uzaklaşıyor.

İsrail askerlerinin Gazze'nin Abasan beldesinin doğusundaki sınır telleri yakınında bulunan 2 Filistinliye ateş açması sonucu bir kişi şehit olmuş, bir kişi de yaralanmıştı.

Askerler daha sonra, şehit olan ve yaralanan kişileri almak isteyen Filistinlilere de ateş açarak iki kişiyi ayağından yaralamıştı.

Öte yandan İsrail ordusu, "patlayıcı madde yerleştirmek" için sınıra yaklaştığını iddia ettiği 2 kişiye ateş açıldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor
AB'nin asıl hedefi Libya'da çözüm değil Akdeniz'de Türkiye’yi sınırlandırmak
Mirziyoyev’in ziyareti çerçevesinde Türkiye-Özbekistan ilişkileri
Avrupa'da yükselen ırkçılık futbolu da zehirliyor
Küresel ticarette 5 trilyon dolarlık koronavirüs tedirginliği

Benzer haberler

İsrail askerlerinden Filistinli şehidin naaşına insanlık dışı uygulama

İsrail askerlerinden Filistinli şehidin naaşına insanlık dışı uygulama

İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti

AB'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararına tepki

İtalya İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararına tepki gösterdi

İtalya İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararına tepki gösterdi
İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti
İsrailliler kalite ve fiyat avantajı nedeniyle saç ektirmek için Türkiye'ye akın ediyor

İsrailliler kalite ve fiyat avantajı nedeniyle saç ektirmek için Türkiye'ye akın ediyor