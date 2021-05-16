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Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 6 yaralı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi’ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 6 Filistinli yaralandı.

Esat Fırat   | 16.05.2021
İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 6 yaralı Fotoğraf: Issam Rimawi - Anadolu Ajansı

Kudüs

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti

Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Beit El kontrol noktasında toplanan Filistinliler, gösteri düzenlendi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine Filistinliler, lastik yakarak ve taş atarak karşılık verdi. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )

Filistinliler, akşam saatlerine doğru Batı Şeria’nın Ramallah, Nablus ve El-Halil kentlerinin çevresindeki İsrail kontrol noktaları yakınlarında Gazze Şeridi’ne destek gösterileri düzenledi.

İsrail askerleri göstericileri dağıtmak için gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 4 Filistinlinin gerçek, 2’sinin de plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Ramallah’taki Filistin Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde 19 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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