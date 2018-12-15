İsrail askerleri yıkıma direnen 150 Filistinliyi statta alıkoydu

İsrail askerleri, Batı Şeria'da yıkım için buldozerlerle abluka altına aldığı Filistinli Ebu Hamid ailesinin evinde nöbet tutan aktivistlere müdahale ettikten sonra yaklaşık 150 Filistinliyi bir statta alıkoydu.

RAMALLAH

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bulunan Emari Filistin Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hamid ailesine ait evin yıkımı için askeri buldozerler eşliğinde evi abluka altına aldı.

Eve baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinli aileyi ve evini korumak için seferber olan onlarca kişi ve gazeteciyi güç kullanarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

İsrail güçlerinin nöbet tutan aktivistlere müdahalesinde yaralananlar oldu, onlarca kişi gaz bombaları nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Olaylarda yaralanan 6 kişi hastaneye sevk edildi.

150 Filistinli statta alıkonuldu

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri 150 Filistinliyi de Ramallah yakınındaki El-Bire kentinde bir statta alıkoydu.

Ebu Hamid ailesine ait evi yıkmaya hazırlanan askerler, soğuk havaya rağmen Filistinlilerin stattan ayrılmasına uzun süredir izin vermiyor.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da Kızılay ekiplerinin, statta tutulanlar arasında doğumu yaklaşan hamile bir kadın ve soğuktan etkilenen iki çocuğu hastaneye sevk ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ekiplerin, statta alıkonulan Filistinlilere battaniye dağıttığı bilgisi verildi.

Ailenin 5 oğlu İsrail cezaevlerinde

İsrail Yüksek Mahkemesi, Emari Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinden birini öldürmekle suçladığı İslam Ebu Hamid'in evinin yıkılmasına karar vermişti.

İki katlı evde Ebu Hamid'in annesi Latife Ebu Hamid kalıyor. Bir oğlu 1994 yılında İsrail askerlerince şehit edilen Latife Ebu Hamid'in 5 oğlu ise İsrail'deki cezaevlerinde tutuluyor.

Muhabir: Qays Abu Samra,Zeynep Tüfekçi