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İsrail askerlerinin Batı Şeria'da başından vurarak katlettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Didim'e götürülecek.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerleri Türk aktivistin öldürüldüğü Beyta'da Filistinlilerin protestosuna engel oldu

İsrail askerleri, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin 6 Eylül'de öldürüldüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta beldesinde cuma namazı kılmak ve protesto yapmak isteyen Filistinlilere engel oldu.

Enes Canlı  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
İsrail askerleri Türk aktivistin öldürüldüğü Beyta'da Filistinlilerin protestosuna engel oldu Fotoğraf: Enes Canlı/AA

Beyta

Filistinliler, cuma namazında Türk aktivist Eygi'yi anmak için Beyta beldesindeki bir tepede toplanırken İsrail askerlerinin engeliyle karşılaştı.

İsrail ordusu, çok sayıda birlik ve zırhlı aracıyla bölgede konuşlandı. Belde halkına, bölgenin askeri alan olarak ilan edildiğini ileten İsrail askerleri az sayıda yaşlı erkeğin toplanılmak istenen tepede namaz kılmasına izin verdi.

İsrail askerlerinin engellediği Filistinliler daha aşağı bir noktada hem cuma namazı hem Eygi için gıyabi cenaze namazı kıldı. İsrail ve başka ülkelerden işgal karşıtı uluslararası dayanışma aktivistleri de bölgeye geldi.

Belde halkı geçen hafta gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Eygi'nin fotoğrafını beldede birçok noktaya astı.

Filistinliler, Ayşenur Ezgi Eygi'yi anarak "Beyta'ya geldi şehit oldu buradan Türkiye'ye gitti" şeklinde slogan attı.

İsrail askerleri ise Filistinlileri alandan uzaklaşmaya zorladı.

Beyta sakini Filistinli Mahmud Abdullah, İsrail askerlerinin geçen hafta protesto sakin olduğu sırada iki el ateş ettiğini ve biriyle Ayşenur'u hedef aldığını söyledi.

Belde halkının ortaklaşa Ayşenur Eygi için vurulduğu noktada bir anıt yapmak istediklerini dile getiren Abdullah, "uluslararası hak örgütleri, tüm ilgili kurum ve kuruluşların beldelerine gelerek topraklarının nasıl gasbedildiğini ve uğradıkları zulmü görmelerini istediklerini" belirtti.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin ateş açtığı sırada "çevrede sükunetin hakim olduğunu" vurgularken olayın şahidi bir kişi İsrail keskin nişancısının Eygi'yi vurduktan sonra sevinç gösterisinde bulunduğunu söylemişti.

İsrail ordusu, Türk aktivist Eygi'nin “İsrail askerleri tarafından öldürülmüş olabileceğini” itiraf etmiş ancak Eygi'nin "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceğini" savunmuştu.

Filistin Adli Tıp Kurumunun Eygi için hazırladığı otopsi raporunda Eygi'yi başından hedef alan İsrail kurşununun "neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru isabet ettiği" belirtilmişti.

Beyta topraklarından gasbedilen kaçak İsrail yerleşimi: Evyatar

Nablus'a bağlı Beyta beldesi sakinleri, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin özel mülkü zeytinliklerin bulunduğu tepeye 2013'te inşa ettikleri "Evyatar" isimli kaçak yerleşim yerine karşı uzun süredir mücadele veriyor.

Toprak gasbeden İsraillilerin buraya dönme çabaları sürerken bölgede Mayıs 2021'den bu yana protestolar düzenleniyor.

Beyta'nın karşısındaki bu kaçak İsrail yapıları, Tel Aviv nezdinde de yasal statü taşımıyor.

İsrail'in sistematik toprak gasbı politikasına karşı koymak için bölgede Mayıs 2021'den bu yana devam eden protestolarda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 18 Filistinli hayatını kaybetti.

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