Euro
9.96
Dolar
8.29
BIST 100
1,397.82
Altın
1,769.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kadını ağır yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir İsrail askerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını ağır yaraladı.

Abdelrahman Fathy Ramadan Mohamed,Zeynep Tüfekçi Gülay   | 02.05.2021
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kadını ağır yaraladı Fotoğraf: Wisam Hashlamoun - Anadolu Ajansı

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneyinde bir kavşaktan geçtiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen Filistinli bir kadına ateş açtı.

Haberde, Filistinli kadının yaralandığı bilgisi verildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, Beytüllahim'in Husan beldesinden olan 60 yaşlarındaki Filistinli bir kadının, bir İsrail askerini bıçaklama girişiminde bulunduğu iddia edildi.

"İsrail askerinin üzerine bıçakla yürüyen Filistinlinin, vücudunun alt kısmına ateş açıldığı" kaydedilen haberde, Filistinlinin ağır yaralandığı ve Kudüs'te bir hastaneye nakledildiği ifade edildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı ülkelerden Türkiye'ye uçakla gelecek yolculardan 15 Mayıs'tan itibaren PCR testi istenmeyecek
İran'da son 24 saatte 394 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Kısıtlamadan muaf sektör çalışanlarına 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendi
Hindistan'da son 24 saatte 392 bin 488 yeni Kovid-19 vakası saptandı
2 milyonu aşkın haneye 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi yapılacak

Benzer haberler

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kadını ağır yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kadını ağır yaraladı

İsrail'in Gazze'den Batı Şeria'ya 'kimlik değişikliğini' reddetmesi Filistinli aileleri mağdur ediyor

Lübnan ordusu, Şeba çiftliklerindeki çobanlardan birinin İsrail tarafından kaçırılmaya çalışıldığını açıkladı

İsrail, Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde 'kutsal ateş' ayinine katılmak isteyen bazı Hristiyanları engelledi

İsrail, Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde 'kutsal ateş' ayinine katılmak isteyen bazı Hristiyanları engelledi
Kerkük'teki DEAŞ saldırısında 1 polis öldü, 1 polis yaralandı

Kerkük'teki DEAŞ saldırısında 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Filistin'in İsrail hakkındaki şikayetini kabul etti

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Filistin'in İsrail hakkındaki şikayetini kabul etti