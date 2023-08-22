Dolar
27.20
Euro
29.75
Altın
1,901.29
ETH/USDT
1,667.60
BTC/USDT
26,099.00
BIST 100
7,865.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde 17 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü.

Mücahit Aydemir  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

İsrail ordusu son günlerde El Halil ve Nablus kentlerinde 3 Yahudi yerleşimcinin öldüğü saldırıların faillerini yakalamak için Filistin kent ve kasabalarına baskın yapmaya devam ediyor.

Takviye güçlerle desteklenen İsrail ordu birlikleri, Batı Şeria’nın El Halil, Nablus, Cenin, Tulkerem ve Kalkilya kentlerinde baskınlar düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 yaşındaki Filistinli Osman Ebu Herec'in İsrail askerlerinin Cenin baskınında başından vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu 19 Ağustos'ta Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 yerleşimcinin öldüğünü duyurmuştu. Dün sabah da El Halil'de saldırı sonucu bir yerleşimci ölmüş, biri ağır yaralanmıştı.

Saldırıların faillerini yakalamak için Filistin kent ve kasabalarına baskınlar düzenleyen İsrail ordusu dün 8 Filistinliyi gerçek mermiyle yaralamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trafiğe temmuzda 232 bin 253 aracın kaydı yapıldı
Antalya'da hava sıcaklığı 3 ila 6 derece artacak
Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
PMYO Giriş Sınavı müracaat, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı tarihleri açıklandı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Benzer haberler

3 SORUDA-İsrail'in tırmandırdığı şiddetin sebepleri ve sonuçları

3 SORUDA-İsrail'in tırmandırdığı şiddetin sebepleri ve sonuçları

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

İsrail'in, Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı düzenlediği iddia edildi

Netanyahu, işgal altında bulunan Batı Şeria’daki saldırılardan İran’ı sorumlu tuttu

Netanyahu, işgal altında bulunan Batı Şeria’daki saldırılardan İran’ı sorumlu tuttu
Mescid-i Aksa’nın kundaklanmasının üzerinden 54 yıl geçmesine rağmen "yangın" ihlallerle sürüyor

Mescid-i Aksa’nın kundaklanmasının üzerinden 54 yıl geçmesine rağmen "yangın" ihlallerle sürüyor
Hayvan otlatırken keşfedilen Avrupa şampiyonu atlet Dilek Koçak, Paris 2024'e odaklandı

Hayvan otlatırken keşfedilen Avrupa şampiyonu atlet Dilek Koçak, Paris 2024'e odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet