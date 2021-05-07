İsrail askerleri, geleceğin futbol yıldızı olmak isteyen 16 yaşındaki Filistinlinin hayallerini söndürdü
Henüz 16 yaşında olan Said Avde, İsrail askerlerinin Nablus’a bağlı Odala kentinde düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu şehit oldu.
Kudüs
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentindeki Odala beldesine baskınında şehit düşen 16 yaşındaki Filistinli Said Avde, iyi bir futbol oyuncusuydu ancak İsrail askerlerinin mermisi Avde’nin futbol hayallerini yarım bıraktı.
İsrail güçleri, 2 Mayıs'ta Batı Şeria’nın Nablus kenti yakınlarındaki İsrail askeri kontrol noktası Zaatara’da Yahudi yerleşimcilere bir araçtan yapılan silahlı saldırı sonrası, failleri arama gerekçesiyle bölgede baskın ve gözaltı dalgasını şiddetlendirmişti.
Henüz 16 yaşında olan Avde, bu baskın dalgası sırasında yaşadığı Nablus’a bağlı Odala kentinde İsrail askerlerince gerçek mermiyle açılan ateşte şehit oldu.
İyi bir futbol oyuncusu olan Avde, dünyaca ünlü bir futbolcu olmayı hayal ediyordu. Bu hayalini gerçekleştirmek için de Nablus’taki bir futbol akademisine kaydolmuştu.
Ürdün ve Türkiye’de düzenlenen birçok futbol turnuvasına katılan Avde’nin hayali, uluslararası insan hakları kuruluşuna göre hiçbir gerekçe olmaksızın İsrail askerlerince yok edildi.
"Şehadet haberi bizim için çok büyüktü"
Baba Yusuf Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Said geçen ay Türkiye’de düzenlenen bir şampiyonaya, ondan önce de Ürdün’de düzenlenen başka bir turnuvaya katılmıştı. Futbol aşığıydı." dedi.
Oğlunun İsrail askerlerince soğukkanlılıkla şehit edildiğine dikkati çeken acılı baba, "Oğlum önümüzdeki ay Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenmesi planlanan bir Arap şampiyonasına katılmaya hazırlanıyordu ama onu öldürdüler." ifadelerini kullandı.
Baba Avde, oğlunun şehadet haberine inanamadığını dile getirerek, "Şehadet haberi bizim için çok büyüktü. İlk başta inanamadım. Ancak bu takdiri ilahiydi." diye konuştu.
Avde, büyük bir hüzün ve acıyla İsrail askerlerinin acımasızlığına vurgu yaparak, şunları söyledi:
"Oğlumu yargısız infaz ettiler. Said o silahlarla donatılmış olanlar için nasıl bir tehdit teşkil ediyordu ki soğukkanlılıkla onu öldürdüler? Aynı zamanda ilk yardım ekiplerinin kendisine ulaşmasını da engellediler."
"Hayali futboldu"
Filistinli çocuğun futbol antrenörü Ahid Abdurrahim ise "Said’in hayali futboldu. Çok iyi bir oyuncuydu ve futbol aşığıydı. Oyunla ilgili her şeyi yakından takip ediyordu." dedi.
Abdurrahim, Avde'nin 5 yıl önce Nablus’taki Pele Alman Futbol Akademisine kayıt yaptırdığını hatırlatarak, birçok futbol turnuvasına da katıldığını aktardı.
Filistinli çocuk Avde’nin ünlü bir futbol yıldızı olmayı hayal ettiğini belirten futbol hocası Abdurrahim, "İsrail askerleri Batı Şeria’da doğmakta olan bir futbol yıldızını söndürdü." şeklinde konuştu.
İsrail askerlerince 5 Mayıs Çarşamba akşamı şehit edilen 16 yaşındaki Avde perşembe günü doğum yeri olan Nablus kentine bağlı Odala beldesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Avde’nin Odala beldesindeki cenaze törenine binlerce Filistinli katılmış, naaşı tekbir ve sloganlar eşliğinde toprağa verilmişti.
Dünya Çocukları Koruma Hareketinden kınama
Dünya Çocukları Koruma Hareketinin Filistin Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Avde’nin İsrail güçlerince öldürülmesi kınanmıştı.
Açıklamada, Avde’nin Odala beldesine baskın düzenleyen İsrail askerlerince, olaylara karışmamasına rağmen gerçek mermiyle hedef alındığına dikkat çekilmişti.
16 yaşındaki Filistinlinin, askerler için herhangi bir tehdit oluşturmadığına vurgu yapılan açıklamada, Avde’nin bu yılın başından bu yana İsrail askerlerince şehit edilen 2’nci Filistinli çocuk olduğu belirtilmişti.
Filistin yönetiminden tepki
Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla Avde’nin şehit edilmesini kınarken, Filistin Devlet Başkanlığı İsrail’e tepki gösterdi.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail’in "yargısız infaz politikasını yürütmekte ısrarcı" olduğunu belirterek, Tel Aviv yönetiminin “uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe saydığına” dikkati çekmişti.
Ebu Rudeyne, uluslararası topluma Filistin halkına koruma sağlama çağrısı yapmıştı.
Dışişleri Bakanlığı ise Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) sorumluluklarını yerine getirmesi talebinde bulundu. Bakanlık, UCM’nin İsrail askerlerince öldürülen Avde’nin şehadeti başta olmak üzere Doğu Kudüs, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki İsrail işgalinin suçlarını araştırmayı hızlandırması gerektiğine vurgu yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.