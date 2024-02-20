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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerleri, Gazze'de UNRWA bağlı okulda alıkoyduğu Filistinlilerin elbiselerini çıkardı

İsrail askerlerinin, Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okulda alıkoyduğu onlarca Filistinliyi elbiselerini çıkarmak zorunda bıraktığı bildirildi.

Mohamad Majed Mustafa Haboush, Ali Semerci  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
İsrail askerleri, Gazze'de UNRWA bağlı okulda alıkoyduğu Filistinlilerin elbiselerini çıkardı

Gazze

Sosyal medya platformlarında yayınlanan bir videoda, İsrail askerlerinin Gazze'de UNRWA'ya bağlı bir okulda alıkoyduğu onlarca Filistinlinin elbiselerini çıkardığı görülüyor.

Videoda, Gazze Şehri'nde UNRWA'ya ait Selahaddin Ortaokulu'nun avlusunda İsrail ordu güçleri tarafından alıkonulan erkeklerin, kıyafetleri çıkarılmış, elleri havada yerde oturması göze çarpıyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve bir İsrail askerinin çektiği videonun çekim tarihine ilişkin bilgi edinilemedi.

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