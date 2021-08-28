Dolar
8.35
Euro
9.86
Altın
1,817.07
ETH/USDT
3,234.30
BTC/USDT
48,671.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail askerleri, Gazze sınırındaki gösteriye gerçek mermiyle müdahale etti

İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında gösteri yapan eylemcilere gerçek mermiyle müdahalesi sonucu bazı Filistinliler yaralandı.

Hacer Başer   | 28.08.2021
İsrail askerleri, Gazze sınırındaki gösteriye gerçek mermiyle müdahale etti

Gazze

Filistinli gençlerin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılar üzerine, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını protesto için sınır yakınında gösteri düzenlendi. Eylemciler, araç lastiklerini ateşe verdi.

Göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden İsrail askerleri, sınıra yaklaşan eylemcilere de ateş açtı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in müdahalesi nedeniyle bazı Filistinliler gerçek mermiyle yaralandı. Yaralanan Filistinliler hastanelere kaldırıldı.

İsrail mayıs ayındaki saldırılardan bu yana Gazze'ye ürün girişini önemli ölçüde kısıtlamıştı. Söz konusu durum, Gazze'deki ekonomik durumun daha da kötüleşmesine neden oldu.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya polisi, Kovid-19 önlemlerini protesto etmek isteyen göstericilere müdahale etti
Bakan Koca: Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 17 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Kovid-19 aşı zorunluluğu karşıtları 7 haftadır gösteri düzenliyor

Benzer haberler

İsrail askerleri, Gazze sınırındaki gösteriye gerçek mermiyle müdahale etti

İsrail askerleri, Gazze sınırındaki gösteriye gerçek mermiyle müdahale etti

BM, İsrail'in 2021’in başından beri Batı Şeria’da 55 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı

İsrail ablukası nedeniyle atık suların arıtılamadığı Gazze’de deniz kirliliği arttı

Gazze sınırında İsrail kurşunlarına hedef olan Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Gazze sınırında İsrail kurşunlarına hedef olan Filistinli çocuk hayatını kaybetti
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yüksek seyrediyor

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yüksek seyrediyor

Biden-Bennett görüşmesi ABD'nin başkenti Washington'da protesto edildi

Biden-Bennett görüşmesi ABD'nin başkenti Washington'da protesto edildi