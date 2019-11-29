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Dünya

İsrail askerleri Gazze sınırında Filistinli bir çocuğu şehit etti

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen eyleme müdahale eden İsrail askerleri 16 yaşındaki bir çocuğu şehit etti.

Said İbicioğlu   | 29.11.2019
İsrail askerleri Gazze sınırında Filistinli bir çocuğu şehit etti

Gazze

İsrail-Gazze sınırında her hafta düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin güvenlik alanındaki tehlikeli gelişmeler sebebiyle ertelenmesine rağmen çok sayıda Filistinli sınırda bir araya geldi. 

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin doğusunda toplanan Filistinlilere müdahale ettiğini belirtti.

Kudra, müdahale sonucu Fahd Muhammed Velid el-Estal'ın (16) vurularak şehit edildiğini, bir Filistinlinin de yaralandığını kaydetti.

Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Ablukayı Kırma Yüksel Ulusal Komitesinden 27 Kasım'da yapılan açıklamada, "Gazze'de güvenlik alanında yaşanan tehlikeli gelişmeler ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kapsamlı saldırı tehditleri" nedeniyle bu haftaki gösterilerin ertelendiği duyurulmuştu.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

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