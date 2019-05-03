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Dünya

İsrail askerleri Gazze sınırında 50 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale etti, 10'u çocuk 50 Filistinliyi yaraladı.

Ayşe Sümeyra Aydoğdu   | 03.05.2019
İsrail askerleri Gazze sınırında 50 Filistinliyi yaraladı

Gazze

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan 10'unun çocuk, 3'ünün ilk yardım görevlisi, 2'sinin kadın ve 1'inin ise gazeteci olduğu kaydedildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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