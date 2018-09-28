GAZZE

İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu 5 Filistinli şehit oldu, 75 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu İyad Halil eş-Şair (18), Muhammed Nayif el-Havm (14), Muhammed Şahsa (24), Muhammed Velid Mustafa Heniyye (32) ve kimliği henüz belirlenemeyen 12 yaşlarındaki bir çocuğun şehit edildiğini belirtti.

Yaralı sayısının 2'sinin durumu ağır olmak üzere 75'e ulaştığını aktaran Kudra, yaralılardan 22'sinin çocuk, 4'ünün ilk yardım görevlisi ve 3'ünün gazeteci olduğu bilgisini paylaştı.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



Muhabir: Ayşe Sümeyra Aydoğdu