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Dünya

İsrail askerleri Gazze sınırında 21 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 21 Filistinli yaralandı.

Yaser Albanna, Mehmet Nuri Uçar  | 01.03.2019
İsrail askerleri Gazze sınırında 21 Filistinliyi yaraladı Fotoğraf: AA/Ali Jadallah

Gazze

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 21 Filistinli yaralandı.

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi sonucu yaralanan bir Filistinli, bölgeden uzaklaştırıldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde, İsrail askerlerinin gerçek mermi ve gaz bombaları kullandığı müdahalesinde 21 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. 

Açıklamada 17 kişinin gerçek mermiyle, 3 sağlık görevlisi ve 1 gazetecinin ise gaz kapsülü isabet etmesi sonucu yaralandığı aktarıldı. 

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu. 

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