İsrail askerleri Gazze sınırında 134 Filistinliyi yaraladı

GAZZE

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde 134 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu çoğu kadın 134 Filistinli çeşitli şekilde yaralandı." dedi.

Kudra daha önce yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin bugünkü gösterilere müdahalesinde gerçek mermi kullandığını da belirtmişti.

Muhabir: Said İbicioğlu