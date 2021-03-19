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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale sırasında bir Filistinliyi şehit etti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahalesinde bir Filistinli şehit oldu.

Qais Omar Darwesh Omar,Safiye Karabacak,Esat Fırat   | 19.03.2021
İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale sırasında bir Filistinliyi şehit etti

Ramallah

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'un doğusundaki Beyt Decin köyünde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin göstericilere ateş açması sonucu başından vurulan bir Filistinlinin şehit olduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklar, şehit düşen Filistinlinin köydeki bir camide müezzinlik yapan 48 yaşındaki Atıf Hanayişe olduğunu bildirdi.



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