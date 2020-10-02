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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteride 15 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden göstericilere müdahalesinde 15 Filistinli yaralandı.

Esat Fırat   | 02.10.2020
İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteride 15 Filistinliyi yaraladı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde gösteri düzenledi.

İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek ile plastik mermi kullandığını anlatan tanıklar, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiğini kaydetti.

İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermilerle 15 Filistinlinin yaralandığını ifade eden tanıklar, onlarca göstericinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini söyledi.

Tanıklar, bir göstericinin gözünden vurulduğunu belirtirken, yaralananlar arasında 3 gazetecinin de bulunduğunu ifade etti.

Kalkiliya'nın Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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