İsrail askerleri Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Nablus kentine bağlı belde ve köylere baskın düzenledi. Evlere zorla girerek arama yapan İsrail askerleri, 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin Tulkerim kentine bağlı Ferun ve Sayda beldelerine düzenlediği baskınlarda 2, Ramallah'ın kuzeyindeki Celazun Mülteci Kampı'na yönelik baskında ise 1 Filistinli gözaltına alındı.

Cenin kentinin Eş-Şark Mahallesi'nde bir eve zorla giren İsrail askerleri, arama sırasında eşyalara zarar verdikten sonra 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bir aracı ateşe verdi

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinin güneydoğusundaki Ebu İnceym köyünde bir aracı ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, gece saatlerinde köye baskın düzenleyen İsrailli saldırganlar, Filistinli Neha Naci Hammad'a ait aracı tamamen yakarak kullanılamaz hale getirdi.

İsrail ordusu Nablus'un güneyindeki köye baskın düzenledi

İsrail ordusu ayrıca Nablus kentinin güneyindeki Lübben eş-Şarkiyye köyüne geniş kapsamlı baskın düzenleyerek onlarca evde arama yaptı.

Yerel kaynaklar, askeri araçlarla 50'den fazla İsrail askerinin köye düzenlediği baskın sırasında köyün tüm girişlerini kapattığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da bir evi ateşe verdi, 2 Filistinliyi kaçırdı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Beytüllahim'in doğusundaki Ebu Nucaym bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ateşe verdiği evden aynı aileden 8 kişinin tahliye edildiği, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsraillilerin bölgeye düzenlediği saldırı sırasında 1 Filistinliye ait aracı da ateşe verdiği aktarıldı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin batısında ise İsraillilerin Beyt Ula beldesinde araçlarını ateşe verdikleri 2 Filistinliyi kaçırdığı kaydedildi.

İsrail güçleri baskınlarda 1 Filistinliyi yaraladı, 3 kişiyi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesine düzenlediği baskında 1 Filistinli silahla yaralandı.

Filistin'in resmi radyosu "Filistin'in Sesi"nin haberine göre, baskın sırasında beldede çatışmalar yaşandı ve İsrail ordusu göz yaşartıcı gaz bombaları kullandı.

Kudüs Valiliği de baskın sırasında 1 gencin gözaltına alındığını açıkladı.

Batı Şeria'nın güneyinde ise İsrail güçlerinin El Halil'in güneyindeki Yatta beldesinin batısında bulunan Hallet el-Fara bölgesine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini takip eden aktivist Usame Muhamere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin hayvanlarını otlatan bir Filistinli ile çocuğunu gözaltına aldığını söyledi.

İsrail ordusu, Cenin'de yaklaşık 200 dönümlük Filistin arazisinin gasbedilmesine yönelik bir dizi emir çıkardı

Cenin Kenti Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Tarık İğbariye, söz konusu emirlerin Arabe, Yamun, Kubbatiyye, Mesliye, Merke ve Cerba beldelerindeki arazileri hedef aldığını belirtti.

İğbariye, emirlerin büyük bölümünün kentin güneydoğu, güney ve güneybatısındaki bölgelerde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yeni oluşturduğu alanlara hizmet etmek amacıyla toplam uzunluğu 11,3 kilometreyi aşan askeri yolların inşasını ve genişletilmesini hedeflediğini söyledi.

Arazi gasbına yönelik kararların, yapıların yıkılması ve inşaat çalışmalarının durdurulmasına ilişkin tebligatların artırıldığı bir dönemde alındığına dikkati çeken İğbariye, söz konusu uygulamaların "geçici olmadığını, Cenin kentinde daha fazla araziye el konulması ve yeni kaçak yerleşim alanları oluşturulması yoluyla Filistinlilerin varlığını hedef alan sistematik bir İsrail politikasının parçası olduğunu" ifade etti.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun verilerine göre İsrail, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana geçen 1000 günde Batı Şeria'da Filistinlilere ait 60 bin dönüm araziyi gasbetti. Bunların 3 bin 400 dönümünün güvenlik ve askeri amaçlarla çıkarılan 171 askeri emir kapsamında gasbedildiği kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına el koydu

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası'nın Tubas ve Kuzey Ürdün Vadisi Sorumlusu Mutez Bişarat, askeri üniformalı gaspçı İsraillilerin gece saatlerinde Tubas'ın doğusundaki Er-Ras el-Ahmar bölgesine baskın düzenlediğini söyledi.

Bişarat, söz konusu İsraillilerin, 3 Filistinli aileye saldırdığını, aileleri bölgeyi terk etmeye zorlamakla tehdit ettiğini ve Filistinlilere ait 3 araca el koyduğunu aktardı.

Bişarat, İsrailli saldırganların ayrıca bölge sakinlerinin kullandığı su boru hattını da kestiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1182 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin gözaltına alınmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Batı Şeria'da bir İsraillinin, askeri üniforma giyerek Filistinlileri darbettiği ortaya çıktı

İsrail basınında yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus iline bağlı Huvara beldesine 6 Haziran'da düzenlenen baskın ve Filistinlilere yönelik saldırı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İsrail polisince yapılan soruşturmada, İsrail askeri üniforması giyen ve Filistinlileri darbeden kişinin asker olmadığı ortaya çıktı.

Asker üniforması giyen ve silah taşıyan İsraillinin, bölgedeki yasa dışı yerleşim birimlerindeki "güvenlik görevlilerinden" biri olduğu belirtildi.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında uzun süredir aranan İsrailli saldırganı gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 6 Haziran’da Nablus’un Huvara beldesinde baskın düzenleyerek Filistinlilere saldırmıştı. Saldırı sırasında İsrail askeri üniforması giyen silahlı kişinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle birlikte belde sakinlerinden 2 kişiye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntüde, asker üniforması giyen silahlı İsraillinin bir Filistinliyi zorla yere yatırarak yumrukladığı ve tekmelediği görülmüştü.