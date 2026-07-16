İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinliyi göğsünden vurarak yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri tarafından göğsünden vurulan 16 yaşındaki bir çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna bağlı birliklerin çok sayıda askeri araçla El Halil'in Beni Naim beldesine baskın düzenlediğini ve etrafa yoğun şekilde ateş açtığını anlattı.

İsrail askerlerinin ayrıca çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenleyerek arama yaptığı ve bazı kişileri gözaltına aldığı aktarıldı

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir aracı ve traktörü ateşe verdi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Tulkerim kentinin doğusundaki Ramin beldesine baskın düzenledi.

Filistinli Menal Zeydan, fanatik İsraillilerin 4 araçla bölgeye gelerek, Filistinlilere ait bir araca ve traktörü ateşe verdiğini ve araçların tamamen yandığını söyledi.

Zeydan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin başka araç ve evleri de ateşe vermeye çalıştığını ancak bölge sakinlerinin hızlı müdahalesi sayesinde bunun önlendiğini kaydetti.

Beytüllahim kentinin güneydoğusundaki Ebu Encim bölgesinden Enver Favagra (30) Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından saldırıya uğradı. Vücudunda morluklar ve yaralanmalar olan söz konusu Filistinli hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre söz konusu dönemde İsrail askerleri ile İsrailli işgalcilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın kişi de gözaltına alındı.