Euro
6.44
Dolar
5.81
BIST 100
109,371.90
Altın
1,463.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria sınırında Filistinli işçilere ateş açtı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde sınırı geçmeye çalışan Filistinli işçileri vurarak yaraladı.

Qays Abu Samra,Hacer Başer   | 10.12.2019
İsrail askerleri Batı Şeria sınırında Filistinli işçilere ateş açtı

Tulkerm

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Tulkerm kentinin kuzeyindeki sınır tellerini aşmaya çalışan Filistinli işçilere İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. 

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, olayda Filistinli işçilerin yaralandığı ve atılan gazdan etkilendiği ifade edildi.

İşçilerden birinin ayağından gerçek mermiyle vurulduğu aktarılan açıklamada, yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Batı Şeria'daki Filistinli işçiler, zor ekonomik şartlar nedeniyle İsrail'de çalışmak durumunda kalıyor. İsrail ise işçilere özel çalışma belgesi alma şartı getiriyor.

İsrail'in bu belgeyi verme konusunda dayattığı zor kriterler de iş bulmak isteyen birçok Filistinliyi yasa dışı yollardan İsrail'e girmeye zorluyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de seçimin gündemi ekonomi politikaları
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz
Ukrayna krizi yeniden masaya yatırılıyor
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı

Benzer haberler

İsrail askerleri Batı Şeria sınırında Filistinli işçilere ateş açtı

İsrail askerleri Batı Şeria sınırında Filistinli işçilere ateş açtı

İsrail'den Kudüs Valisi'ne sosyal faaliyet yasağı

İsrail Başsavcısından Netanyahu'ya 'Batı Şeria'da ilhak' uyarısı

İsrail'in Lübnan açıklarında arama yaptığı iddia edildi

İsrail'in Lübnan açıklarında arama yaptığı iddia edildi
İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 'gaz sahası krizi'

İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 'gaz sahası krizi'
AB insan hakları ihlallerini cezalandırmaya hazırlanıyor

AB insan hakları ihlallerini cezalandırmaya hazırlanıyor