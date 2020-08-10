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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir ev ile su deposunu yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde Filistinlilere ait bir ev ile su deposunu ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı.

Esat Fırat   | 10.08.2020
İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir ev ile su deposunu yıktı Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Kudüs

Evi yıkılan Filistinli ailenin akrabalarından Ahmed Amarne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin’e bağlı Ferrasin köyüne baskın düzenleyerek Amarne ailesine ait ev ile 250 metreküplük su deposunu yıktığını belirtti.

Ev ve su deposunun ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkıldığını ifade eden Amarne, İsrail makamlarının köydeki tüm evleri aynı gerekçeyle yıkmayı hedeflediğini kaydetti.

Yaklaşık 200 Filistinlinin yaşadığı Ferrasin köyü, Batı Şeria’nın "C bölgesi" olarak sınıflandırılan kesiminde yer alıyor.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait bazı ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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