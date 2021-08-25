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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir ev ile dükkanı yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait iki yapıyı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Esat Fırat   | 25.08.2021
İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir ev ile dükkanı yıktı Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria’nın Beytullahim kentine bağlı Velce beldesine buldozer eşliğinde baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin burada Filistinli Et-Tin ailesine ait evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığı belirtildi.

Öte yandan İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın El-Halil kentine bağlı Harayik bölgesinde Filistinli Uveyri ailesine ait bir araç tamir dükkanını da aynı gerekçeyle yıktığı kaydedildi.

Söz konusu ev ve yapının C bölgesi olarak tasnif edilen bölgede yer aldığı ifade edildi.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

İsrail yönetimi ile Filistin arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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