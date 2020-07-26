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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria’da eski Filistinli milletvekillerini gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El-Halil kentinde eski milletvekilleri Kuffeyşe ve Rucub'u gözaltına aldı.

Esat Fırat   | 26.07.2020
İsrail askerleri Batı Şeria’da eski Filistinli milletvekillerini gözaltına aldı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El-Halil’de eski milletvekilleri Hatim Kuffeyşe ile Nayif er-Rucub’u evlerine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Kuffeyşe’yi gözaltına aldıktan bir süre sonra serbest bıraktığını belirtirken, Rucub’un hala gözaltında tutulduğunu aktardı.

Filistin İslami Direniş Hareketi’nin Hamas’ın Filistin Parlamentosundaki Değişim ve Islah Bloku üyesi olan Kuffeyşe ile Rucub, daha önce de birçok defa gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365’i idari tutuklu, 160’ı çocuk, 41’i kadın olmak üzere 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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