İsrail askerinin Batı Şeria'da elleri havada yaşlı bir Filistinliyi öldürdüğü ortaya çıktı
İsrail askerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir otobüs durağında elleri havada olan yaşlı Filistinli adamı infaz ettiği anı gösteren görüntü yayımlandı.
Ankara
Semih Zeytun (63) isimli Filistinli, 21 Mart'ta Batı Şeria'daki bir otobüs durağında İsrail askerince vurularak öldürülmüştü.
İsrail basını, Zeytun'un çantasında yapılan aramada bıçak bulunduktan sonra İsrail askerince vurulduğunu yazmıştı.
Yediot Aharonot gazetesi, Zeytun'un öldürüldüğü saldırının güvenlik kamerası görüntüsünü yayımladı.
Görüntüde Filistinli yaşlı adamın ellerini havaya kaldırdığı ve yerinde sabit durduğu görülüyor. O anlarda İsrail askerinin Filistinli adama birkaç kez ateş açtığı görülüyor. Zeytun, aldığı kurşun yaralarının ardından yere yığılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.