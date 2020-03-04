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Dünya

İsrail aralarında Hamas yöneticilerinin de bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine dün gece düzenlediği baskınlarda 3'ü Hamas yöneticisi, 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Qais Omar Darwesh Omar,Ali Semerci   | 04.03.2020
İsrail aralarında Hamas yöneticilerinin de bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah'taki bazı mahalle ve beldelere baskın düzenledi.

Hamas yöneticilerinden Bacis Nahle ve Ahmed Zeyd'i Ramallah'ın kuzeyindeki El-Halezun Kampı'nda, Said Ebulbeha'yı ise Ramallah'ın batısındaki Bitunya beldesinde gözaltına alan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı yerlerinde de 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgal altındaki bölgelerde sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce alıkonuluyor.

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