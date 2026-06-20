İsrail, ABD-İran mutabakatı ve ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in güneydeki Nebatiye vilayetine düzenlediği saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu, ABD-İran mutabakatı ve varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinden bu yana Nebatiye vilayetindeki Yukarı Nebatiye, Nümeyriyye, Şevkin, Habbuş, Kefercuz, Arabsalim, Zibdin, Secid, Mahmudiyye ve Deyr Zehrani beldelerini hedef aldı.

Arabsalim beldesine düzenlenen saldırıda 3, Deyr Zehrani'daki saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Düveyr beldesinin girişinde bir motosikleti hedef alan insansız hava aracı saldırısında da 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail topçuları ise sabaha karşı Nebatiye kent merkezi çevresini bombaladı.

Aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinden bu yana doğudaki Bekaa bölgesi ile güneydeki Nebatiye vilayetinde Bariş, Şehhur, Yukarı Nebatiye, Nümeyriyye, Şevkin, Habbuş, Kefercuz, Arabsalim, Zibdin, Secid, Mahmudiyye ve Deyr Zehrani beldelerini hedef aldı.

Sabah saatlerinde Bariş beldesine düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

Nebatiye vilayetine bağlı Keferruman beldesindeki saldırıda ise 1 Lübnan askeri öldü.

İsrail'in doğudaki Suhmur beldesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Nebatiye bölgesine düzenlediği saldırılarda 16 kişi öldü

Sivil savunmadan yapılan yazılı açıklamada, Nebatiye bölgesindeki çeşitli merkezlerde görev yapan ekiplerin sabah saatlerinden bu yana devam eden saldırılar nedeniyle tahliye, nakil ve ilk yardım çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin 47 kişiyi güvenli bölgelere tahliye ettiği, 16 kişinin cenazesini ve 12 yaralıyı hastanelere ulaştırdığı kaydedildi.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 980 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlere göre bir İsrailli yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini belirtmişti.