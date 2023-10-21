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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktı

Muhammed Emin Canik  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
İsrail 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktı

İstanbul

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı: İsrail, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktı.

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