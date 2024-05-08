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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 8 bin 640 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 8 bin 640'a yükseldi.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy, Mahmut Geldi  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 8 bin 640 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail askerlerinin son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim, Nablus, Cenin, Ramallah, Eriha, Beytüllahim, El Halil ve Kudüs kentlerinde aralarında daha önce serbest bırakılmış tutuklular ile bir kadının da yer aldığı 30 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 640'a yükseldiği aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, El Halil, Nablus kentleri, Eriha yakınlarındaki Akabe Ceber ile Bira yakınlarındaki Emari mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarda çıkan arbedede gerçek mermi ve gaz bombaları kullandı.

Baskınlarda çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

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