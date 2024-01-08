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Dünya

İsrail, 7 Ekim'den beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5 bin 730 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5 bin 730 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Safiye Karabacak  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
İsrail, 7 Ekim'den beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5 bin 730 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da dünden bu yana en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "evlerinden, askeri kontrol noktalarından gözaltına alınanlar ile baskı altında teslim olmaya zorlananlar ve alıkonulanlar dahil" toplam gözaltı sayısının 5 bin 730'a ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, gözaltılar sırasında Filistinlileri darbettiği, işkence yaptığı ve tehdit ettiği aktarıldı.

Söz konusu iki kurumun yıllık raporuna göre, Aralık 2023 sonu itibarıyla İsrail'deki hapishaneler ile tutukevlerindeki Filistinlilerin sayısı ise 80'i kadın olmak üzere 8 bin 800'e yükseldi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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